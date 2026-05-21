Pronto c’è Del Piero? | telefono bollente alla Juventus

Un episodio recente ha portato alla luce un telefono che suona frequentemente alla Juventus, chiedendo di un noto ex calciatore. La chiamata è avvenuta in un momento di attività normale per il club, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali o comunicati riguardo a questa richiesta. La presenza di questo nome nelle conversazioni e nelle voci di corridoio si ripete nel tempo, anche senza che venga confermata ufficialmente una sua presenza o coinvolgimento diretto con la squadra.

Ci sono nomi che alla Juventus continuano a tornare anche quando nessuno li mette davvero sul tavolo. Basta una frase, un’intervista, una riflessione detta quasi di getto e il discorso riparte immediatamente. Perché in certe fasi della storia bianconera non si parla soltanto di mercato, di allenatori o di moduli. Si parla di identità, che nel calcio è una parola spesso abusata, ma a Torino pesa ancora parecchio. Negli ultimi anni la Juventus ha cambiato molto. Volti, dirigenti, progetti tecnici, strategie. Alcune stagioni hanno lasciato la sensazione di una squadra in costruzione continua, altre di un gruppo che cercava ancora una direzione precisa. 🔗 Leggi su Sportface.it

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