Bernardo Silva si allontana aumentano le quotazioni di Brahim Diaz | perchè per la Juve potrebbe essere un colpaccio

Le voci di mercato si concentrano ora su Brahim Diaz come possibile acquisto per la Juventus, dopo che si sono raffreddate le speranze di ingaggiare Bernardo Silva senza la partecipazione alla Champions League. La possibile partenza del fantasista dal Real Madrid ha reso più concreta l’ipotesi di un suo ritorno in Italia. Le trattative tra le parti sono ancora in corso, mentre nel frattempo aumentano le quotazioni del giocatore per un trasferimento alla squadra torinese.

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di Luca Fioretti Brahim Diaz per la Juve? Tramonta la pista Bernardo Silva senza la Champions e prende quota il ritorno in Italia del fantasista del Real Madrid. La corsa alla prossima edizione della Champions League sta ridisegnando completamente le strategie di mercato della Juventus. Con le possibilità ormai ridottissime di agguantare la qualificazione, molti obiettivi di prima fascia stanno sfumando. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il portoghese Bernardo Silva si defila definitivamente dai radar bianconeri, proprio a causa dei mancati ricavi UEFA. Di conseguenza, alla Continassa prende prepotentemente quota la suggestiva alternativa che porta a Brahim Diaz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva si allontana, aumentano le quotazioni di Brahim Diaz: perchè per la Juve potrebbe essere un colpaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juventus, Brahim Diaz idea concreta: Bernardo Silva rimane la prioritàLa Juventus continua a lavorare per rinforzare la trequarti in vista della prossima stagione. Brahim Diaz piano B, la Juve vuole il colpaccio Real: contatti per Nico Pazdi Alessio LentoLa Juventus sembra muoversi su diversi fronti di mercato con la stessa urgenza con cui si cerca di riscrivere un attacco che fin qui... JUVENTUS - Assalto dell'Atletico a Bernardo Silva, il centrocampista allontana i bianconeri: Voglio avvicinarmi alla famiglia ift.tt/bYndmfy x.com L'Atlético de Madrid entra in corsa per Bernardo Silva reddit Mercato Juve: Bernardo Silva si allontana, vicino all’approdo in SpagnaIl fuoriclasse portoghese saluta il City dopo 9 anni, già pronto per una nuova avventura in Liga. Salta il grande colpo a parametro zero per la Juventus. sportal.it Juve, Bernardo Silva si allontana: Voglio avvicinarmi a casa. E spunta un’altra bigProssimo a chiudere il ciclo di 9 anni con la maglia dei citizens, il portoghese classe 1994 si è congedato sui canali ufficiali del club ... tuttosport.com