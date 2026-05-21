Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao | omaggio alla bandiera in attesa dello Special One

Sabato alle 21:00 si affrontano il Real Madrid e l'Athletic Bilbao nell'ultima giornata della Liga. La partita si disputa alla stadio del Real Madrid e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme online. Le formazioni probabili includono i titolari di entrambe le squadre, con alcune assenze e cambi rispetto alle ultime sfide. La gara rappresenta l’ultimo impegno stagionale per le due squadre, che si sfidano per ottenere i tre punti e concludere al meglio il campionato.

Real Madrid-Athletic Bilbao è una partita valida per la trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Sul prato dell’iconico “Bernabeu” si chiude una stagione da dimenticare per il Real Madrid. Un’annata da zero titoli, inaccettabile per il club più vincente della storia. Alvaro Arbeloa, che ha preso il posto del deludente Xabi Alonso a stagione in corso, non è stato in grado di riportare il sereno nell’ambiente Merengues, a quanto pare caratterizzato da continui tumulti che hanno sconquassato lo spogliatoio. Tensioni che due settimane fa sono addirittura sfociate in una lite furiosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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