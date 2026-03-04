Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao | il GOL è certo

La semifinale di ritorno della Coppa del Re tra Real Sociedad e Athletic Bilbao si disputa oggi, con la Real Sociedad che ha vinto 1-0 all’andata. La partita si gioca in uno stadio con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la sfida si può seguire su alcune piattaforme televisive e digitali.

Real Sociedad-Athletic Bilbao è la semifinale di ritorno della Coppa del Re: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L’uno a zero conquistato dalla Real Sociedad nella partita d’andata lascia, nonostante tutto, la porta aperta a qualsiasi risultato finale. Non può essere tranquilla la squadra di casa perché l’Athletic Bilbao è una formazione che ci proverà sicuramente. E cercherà di fare di tutto per ribaltare la situazione. Entrambe le squadre stanno bene ed entrambe nel corso delle ultime cinque partite hanno perso solamente una volta. Gli ospiti ovviamente nella sfida d’andata di questa semifinale di Coppa del Re (chi vince raggiunge l’Atletico Madrid) e sperano di lasciare solamente quella macchia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

