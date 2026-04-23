Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao | la testa è solo alla Champions

Sabato alle 21 si gioca la partita di Liga tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao. L’Atletico Madrid, guidato da Simeone, arriva dopo aver perso contro l’Elche in un match disputato in settimana. I giocatori dell’Atletico hanno mostrato impegno e determinazione durante quella gara, senza però riuscire a ottenere il risultato sperato. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica.

Gli uomini mandati in campo da Simeone, nella sfida persa contro l’Elche nel turno in mezzo alla settimana, hanno lottato, non hanno regalato nulla. Ma l’inferiorità numerica ha pesato pareggio sull’economia della partita. Quella di sabato sera contro l’Athletic Bilbao sarà un’altra partita transitoria per i Colchoneros, che in testa, ovviamente, hanno solamente una cosa: la semifinale contro l’Arsenal di Champions League in programma la prossima settimana. Una sfida attesa sin dal fischio finale del match vinto contro il Barcellona. Una sfida che farà di nuovo fare turnover, ma bello grosso, a Simeone. Il Bilbao ha ancora possibilità, anche se non sono tantissime, di entrare nella zona Europa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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