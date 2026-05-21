Sabato si disputa l'incontro tra Maiorca e Real Oviedo, valido per la trentottesima giornata della Liga. Il Maiorca, attualmente in zona a rischio retrocessione, affronta la partita con l’obiettivo di ottenere punti utili per la salvezza. La squadra ospite, il Real Oviedo, si presenta con l’intenzione di consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming, mentre le formazioni ufficiali saranno rese note poco prima del calcio d’inizio.

Maiorca-Real Oviedo è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Il Maiorca è una delle squadre a rischio Segunda Division. E vista la rosa, e visto l’attaccante Muriqi che ha segnato una caterva di gol in questa stagione, è una notizia. Ma sono tutte lì raccolte, anche se le speranze per i maiorchini sono davvero minime. Vincere e sperare. Sì, questa squadra non è padrona del proprio destino e non ha nessuna possibilità di salvarsi senza guardare cosa succede sugli altri campi. La cosa positiva per il Maiorca è che gli ospiti sono retrocessi da un pezzo quindi non hanno nessuna motivazione e come abbiamo visto anche nella penultima giornata di questo campionato può davvero succedere di tutto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Maiorca-Real Oviedo: la vittoria sicura e la speranza

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