Pronostico Rayo Vallecano-Real Oviedo | la zona rossa è allontanata

La partita tra Rayo Vallecano e Real Oviedo è il recupero della ventitreesima giornata della Liga e si svolge oggi. Si gioca in uno stadio di Madrid e rappresenta un’occasione importante per il Rayo Vallecano, che mira a allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Le formazioni sono state annunciate e il match sarà trasmesso su un canale sportivo dedicato.

Un'occasione troppo importante per il Rayo Vallecano. Un'occasione che i padroni di casa non si possono permettere di non sfruttare. Contro l'ultima della classe, che ha diciassette punti e che vede da molto vicino la Segunda Division, c'è la possibilità di prendersi tre punti e allontanare, forse anche in maniera definitiva, la zona rossa della classifica. Una sola vittoria nelle ultime tre gare per i padroni di casa. Anche se c'è da dire che il momento è positivo perché l'affermazione è arrivata contro l'Atletico Madrid e i due pareggi (quindi parliamo di tre utili di fila) contro Betis e Athletic Bilbao, squadre che fanno un campionato diverso.