Pronostico Girona-Elche | la partita della vita

Sabato si gioca l’ultima giornata della Liga, con la sfida tra Girona e Elche. La partita si svolge in una fase decisiva del campionato, con sei squadre ancora in corsa per evitare la retrocessione. Le formazioni scenderanno in campo con obiettivi opposti: il Girona cerca di consolidare la propria posizione, mentre l’Elche lotta per mantenere la categoria. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase finale.

All’ultima giornata del campionato spagnolo sono sei le squadre che potrebbero ancora retrocedere. Sì, vero, alcune possono salvarsi anche perdendo se uscissero dei risultati positivi. E, tra tutti i match, quello che davvero deciderà un posto per la Segunda Division è quello tra Girona e Elche. Allora: i padroni di casa hanno 40 punti e occupano l’ultima posizione non utile per rimanere in Liga; gli ospiti di punti ne hanno 42 e quindi rischiano grosso. L’Elche inoltre ha pure il vantaggio dello scontro diretto ma serve a poco. A questa squadra interessa intanto non perdere anche se, nel caso vincesse il Maiorca, potrebbero arrivare a pari punti e gli isolani hanno gli scontri diretti a favore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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