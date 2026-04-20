Pronostico Girona-Betis | rimane solo la Liga

Martedì si disputa la partita tra Girona e Betis, valida per la trentatreesima giornata della Liga. La sfida si svolge in un momento in cui, dopo l'eliminazione da parte del Braga, la squadra di Pellegrini si concentra esclusivamente sul campionato. La gara sarà visibile su alcuni canali di streaming e televisivi, mentre le formazioni sono ancora da ufficializzare. La partita rappresenta un'ultima occasione per entrambe le squadre di ottenere punti in vista della fine della stagione.

Girona-Betis è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico La grandissima delusione della scorsa settimana con l’eliminazione da parte del Braga, potrebbe costare carissima alla truppa di Pellegrini. Gli andalusi, avanti di due gol, si sono fatti rimontare e ribaltare dai portoghesi dicendo addio alle speranze europee. E adesso rimane solo la Liga ai biancoverdi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Difendere il quinto posto in classifica, che potrebbe anche voler dire qualificazione alla prossima Champions League per quanto riguarda il campionato spagnolo, è l’unico target che rimane ad una formazione che si aspettava di fare un percorso diverso al di là dei confini nazionali.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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