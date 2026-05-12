Martedì si gioca la partita tra Betis ed Elche, valida per la trentaseiesima giornata della Liga. Il Betis, con quattro punti di vantaggio sul sesto posto a tre giornate dalla fine, cerca di mantenere la posizione per garantirsi la partecipazione alla prossima Champions League. La gara si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre, con il Betis che punta a difendere la propria posizione in classifica.

Betis-Elche è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico Quattro punti sul sesto posto a tre giornate dal termine sono un bottino da difendere per il Betis. Un bottino anche importante che potrebbe cambiare il futuro di questa squadra. Sì, perché la Liga ha la possibilità di avere cinque squadre in Champions e gli andalusi vogliono giocarla. L’Elche dal proprio canto non è salvo, cerca dei punti pesantissimi, ma nelle ultime due partite ha un po’ mollato dopo tre vittorie di fila che hanno permesso di allontanarsi dalla zona rossa. E di questo il Betis che viene da quattro sorrisi consecutivi (due vittorie e due pareggi) ne potrebbe assolutamente approfittare.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Betis-Elche: blindare la Champions League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pronostico Betis-Espanyol: difendono l’Europa LeagueBetis-Espanyol è una gara della trentesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico I dodici punti di svantaggio...

Pronostico Villarreal-Elche: tre punti e Champions più vicinaVillarreal-Elche è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Quattro sconfitte...

Si parla di: Pronostico Real Betis-Elche: analisi e probabili formazioni 12/05/2026 La Liga; Betis-Oviedo: statistiche, quote e pronostico.

Pronostico Real Sociedad-Real Betis: niente tatticismi, si stappa lo champagneReal Sociedad-Real Betis, i pronostici sulla sfida in programma all'Estadio Municipa de Anoeta. I dettagli sul tavolo. ilveggente.it