Pronostico e quote Casper Ruud – Luciano Darderi semifinale Roma 15-05-2026
Casper Ruud e Luciano Darderi si affrontano in una semifinale a Roma, con l’obiettivo di conquistare un posto in finale. La partita si svolge il 15 maggio 2026 e rappresenta un passaggio importante nel torneo. Se il pronostico dell’altra semifinale si avvererà, il vincitore di questa sfida potrebbe incontrare in finale il giocatore che si è già qualificato. Entrambi i tennisti sono in corsa per un risultato che potrebbe determinare il proseguimento della loro avventura nel torneo.
Casper Ruud e Luciano Darderi si giocano un posto in finale, probabilmente contro Sinner se il pronostico dell’altra semifinale verrà rispettato. Il norvegese ha raggiunto la sua quarta semifinale a Roma dopo aver sconfitto Karen Khachanov in tre set in una partita interrotta dalla pioggia. Dopo un grande inizio poi si è un po’ disunito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Ruud elogia #Sinner dopo Roma e spiega perché il suo tennis sembra automatico agli avversari. Il norvegese, qualificato agli ottavi degli Internazionali, ha definito impressionante il livello mostrato dall’azzurro anche a Madrid. https://ift.tt/MUfoEzb facebook
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