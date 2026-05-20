Nel torneo di Ginevra, Alexei Popyrin e Casper Ruud si affrontano nei quarti di finale, con il loro terzo incontro tra loro. La partita si svolge nel pomeriggio inoltrato, determinando chi avanzerà alle semifinali. Le quote e i pronostici sono già disponibili, ma la sfida promette di essere molto equilibrata. Entrambi i giocatori hanno mostrato buon livello nelle precedenti partite e si contendono un posto tra le ultime quattro del torneo.

Alexei Popyrin e Casper Ruud si giocano l’accesso alle semifinali a pomeriggio inoltrato visto che il loro sarà il terzo incontro. L’australiano ha sconfitto la testa di serie numero uno Taylor Fritz ma questa volta probabilmente non si è trattato di uno dei suoi exploit perché il californiano era al rientro dopo un problema al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alexei Popyrin – Casper Ruud, quarti di finale Ginevra 21-05-2026

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