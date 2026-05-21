Sabato alle 20:00 si disputa la finale della Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Stoccarda, un incontro che conclude la manifestazione della stagione 2025-26. La partita si svolge allo stadio della città ospitante e sarà trasmessa in diretta televisiva. Il Bayern Monaco arriva con l’obiettivo di conquistare la vittoria e completare un ciclo senza sconfitte in questa competizione, mentre il Stoccarda cerca di interrompere questa serie e portare a casa il trofeo. Le formazioni probabili sono state confermate nelle ultime ore.

Bayern Monaco-Stoccarda è la finale dell’edizione 2025-26 della Coppa di Germania e si gioca sabato alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’insaziabile Bayern Monaco vuole chiudere la stagione con l’ en plein nazionale (Supercoppa, Meisterschale e Coppa di Germania) e succedere nell’albo d’oro della cosiddetta DFB-Pokal proprio allo Stoccarda, che nella notte di Berlino proverà a sovvertire i pronostici nonostante abbia perso una sola volta nelle ultime 15 partite disputate in questa competizione. Servirà un miracolo sportivo, agli Svevi, per avere la meglio su un Bayern che, mai come quest’anno, ha dato una sensazione di totale onnipotenza in patria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Stoccarda: manca una vittoria per fare l’en plein

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