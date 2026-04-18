Pronostico Bayern Monaco-Stoccarda | è l’ora del titolo

Domenica si gioca la partita tra Bayern Monaco e Stoccarda, valida per la trentesima giornata di Bundesliga. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state annunciate. I due team si sfidano in un incontro che potrebbe influenzare la corsa al titolo di campionato. La partita si svolgerà allo stadio di casa del Bayern Monaco.

Bayern Monaco-Stoccarda è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel momento in cui andiamo online non sappiamo se il Bayern Monaco, già prima di giocare, potrebbe essere campione. Perché nel caso il Borussia Dortmund non dovesse vincere sul campo dell’Hoffenheim, allora la festa scatterebbe. Anzi, il Borussia deve perdere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma nella peggiore delle ipotesi, dopo aver conquistato la semifinale di Champions League eliminando il Real Madrid, per la squadra di Kompany la festa arriverà nel pomeriggio di domenica dopo aver battuto lo Stoccarda.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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