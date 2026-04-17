Domenica 19 aprile 2026 alle 17:30 si gioca il Südderby tra Bayern Monaco e Stoccarda, con cinque turni ancora da disputare nella Bundesliga. La partita si presenta come un’opportunità per il Bayern di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla conquista del titolo con largo anticipo. Le formazioni sono state ufficializzate, e le quote dei bookmaker indicano un pronostico favorevole ai padroni di casa. La sfida promette di essere decisiva nel campionato in corso.

Mancano 5 giornate alla fine della Bundesliga ed è l’ora del Südderby tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda di Hoeness, gara che potrebbe assegnare il meisterschale con largo anticipo. I bavaresi intanto hanno battuto anche al ritorno il Real Madrid, regolato nel finale dopo aver rimontato i blancos per 3 volte. Un botta e risposta che ha riconciliato col calcio con i gol di Diaz e Olise a scavare il solco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Stoccarda (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Comoda vittoria bavarese nel suedderby

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