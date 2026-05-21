Sabato alle 21:00 si gioca l’ultimo turno del campionato di Liga con la partita tra Alavés e Rayo Vallecano. La sfida si svolge nella trentottesima giornata e le formazioni probabili sono state annunciate, con particolare attenzione alla possibile presenza di alcuni giocatori chiave. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Il Rayo Vallecano sembra già concentrato sulla prossima trasferta in Germania, mentre l’Alavés cerca di chiudere il campionato con un risultato positivo.

Alavés-Rayo Vallecano è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Serata di totale spensieratezza e festa al Mendizorroza. Grazie agli incroci del calendario, l’ Alavés di Quique Sanchez Flores festeggia la matematica salvezza con novanta minuti di anticipo: i tre punti di vantaggio sul Girona terzultimo e lo scontro diretto concomitante tra i catalani e l’Elche, che ha un punto in meno rispetto al club di Vitoria-Gasteiz, blindano la permanenza in Liga dei baschi. Pronostico Alavés-Rayo Vallecano: la salvezza è a pochi centrimetri (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Alavés-Rayo Vallecano: madrileni con la testa già a Lipsia

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