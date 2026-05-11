Pronostico Rayo Vallecano-Girona | la testa è solo alla Coppa

L'incontro tra Rayo Vallecano e Girona si svolge lunedì, nella trentacinquesima giornata della Liga. La partita si gioca in un momento in cui il Rayo Vallecano, con 42 punti in classifica, non ha ancora raggiunto la salvezza matematica. La gara sarà visibile su specifici canali e piattaforme di streaming, con le formazioni che saranno annunciate prima del calcio d'inizio.

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Rayo Vallecano-Girona è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Mettiamo subito le cose in chiaro: anche il Rayo Vallecano, nonostante abbia la bellezza di 42 punti in classifica, per la matematica non è salvo. Ma è evidente che i padroni di casa, per via delle diverse squadre che ci sono in mezzo, a tre giornate dal termine possono dormire sonni tranquilli. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E poi c’è da pensare alla finale di Conference League conquistata grazie alla vittoria sul campo dello Strasburgo di giovedì scorso. Un colpaccio vero e proprio degli spagnoli che iniziano a preparare la partita più importante della propria storia.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Rayo Vallecano-Girona: la testa è solo alla Coppa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico Rayo Vallecano-Espanyol: è assalto alla salvezzaLa semifinale di Conference League raggiunta dopo il doppio confronto con l’AEK, ha ridato un grosso entusiasmo al Rayo Vallecano. Rayo Vallecano-Girona (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a VallecasIl Rayo Vallecano sta vivendo probabilmente il momento più felice della sua storia: la squadra di Vallecas, grazie all’impresa di Strasburgo, ha... Argomenti più discussi: Pronostico Rayo Vallecano-Girona: analisi e probabili formazioni 11/05/2026 LaLiga; Pronostico Rayo Vallecano - Girona: analisi e quote; Rayo Vallecano-Girona (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Posticipo da GOL n...; Pronostico Rayo Vallecano - Girona - LaLiga. Rayo Vallecano-Girona (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Vallecas ift.tt/j3u01J8 #scommesse #pronostici - x.com x.com