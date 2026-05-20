È stato recapitato un proiettile alla sindaca di Castel San Pietro Terme
Nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio, la sindaca di Castel San Pietro Terme ha ricevuto una busta contenente un proiettile. L’episodio si è verificato nel suo ufficio, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di consegna o sui possibili responsabili. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e raccogliere eventuali elementi utili. La sindaca non ha riportato danni o ferite.
Nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio, la sindaca di Castel San Pietro Terme, Francesca Marchetti, ha ricevuto una busta con all’interno un proiettile.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLa busta è stata recapitata nella sede municipale del Comune in provincia di Bologna. L’episodio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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