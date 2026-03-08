Dolomiti senza barriere | più inclusione con nuovi impianti e piste accessibili

Le Dolomiti si preparano a diventare più accessibili grazie a nuovi impianti e piste pensate per tutte le esigenze. In vista dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’azienda che gestisce il comprensorio di Cortina Skiworld sta investendo in infrastrutture che migliorano l’accesso alle aree sciistiche. Questo intervento mira a rendere la montagna più inclusiva e fruibile per tutti.

Cabinovie di nuova generazione e infrastrutture potenziate: Cortina Skiworld si prepara ai Giochi Paralimpici investendo sulla mobilità sostenibile La montagna si prepara a cambiare volto. In vista dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Cortina Skiworld accelera sulla trasformazione del comprensorio sciistico con nuovi impianti, percorsi accessibili e infrastrutture pensate per garantire una montagna sempre più inclusiva. Non solo sport e grandi eventi. Dietro l'appuntamento paralimpico si muove un piano strutturale che punta a lasciare una vera eredità sul territorio: migliorare la mobilità in quota, rendere gli impianti accessibili anche alle persone con disabilità e rafforzare la sostenibilità delle Dolomiti.