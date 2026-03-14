Oggi si celebra il 106° compleanno di suor Anna Maria, una monaca delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento. Da 36 anni in clausura, ha trascorso gran parte della vita in monastero, prima a Genova e successivamente a Seregno dagli anni Duemila. È conosciuta per la sua lucidità di pensiero e di parola ed è presente sui social, in particolare su YouTube, dove si condividono alcune sue testimonianze.

Oggi sono 106 anni ben portati. Lucida di pensiero e di parola, da 36 anni in clausura, è monaca delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, dapprima nel monastero di via Byron a Genova, poi dagli Anni Duemila nel monastero di Seregno. È la storia di suor Anna Maria del Sacro Cuore, al secolo Anna Perfumo, nativa di Roccagrimalda (Alessandria), con numerosi parenti sparsi fra Treviglio e Genova. Oggi in monastero, in via Stefano da Seregno 52, la festeggiano con una messa di ringraziamento e un incontro con i parenti, in arrivo da Treviglio, dove vivono il cognato e i nipoti. Un incontro come sempre vissuto attraverso le sbarre della clausura, dove suor Anna Maria vive dedita alla preghiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fra i malati o su Youtube. I 106 anni di suor Anna Maria

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