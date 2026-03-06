Un uomo residente a Coriano è stato processato davanti al Tribunale di Rimini con l’accusa di aver maltrattato la moglie e il figlio minore, accusato di averli minacciati, picchiati e vessati nel corso di diversi anni. La fase dibattimentale si è conclusa con la richiesta di quattro anni di reclusione. La decisione sulla sentenza sarà presa nei prossimi giorni.

Si è chiusa davanti al Tribunale di Rimini la fase dibattimentale del processo per maltrattamenti in famiglia a carico di un uomo residente a Coriano, accusato di aver vessato per anni la moglie e il figlio minore con minacce, violenze e comportamenti intimidatori. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto quattro anni di reclusione. L’imputato è difeso dall’avvocato Claudia Righini del Foro di Rimini. Il procedimento nasce dalle indagini dei carabinieri, che hanno ricostruito una serie di episodi avvenuti tra il 2012 e l’ottobre del 2021 nel contesto familiare. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’uomo avrebbe mantenuto per anni comportamenti aggressivi e intimidatori nei confronti della moglie, dalla quale è in corso la separazione, e del figlio minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce e botte a moglie e figlio. Chiesti quattro anni di reclusione

Botte al figlio di 5 anni, fratture a braccia e gamba: il padre condannato a 4 anni di reclusione a RagusaLesioni gravi e aggravate al figlio di 5 anni : radio e ulna del braccio sinistro, ulna del braccio destro e tibia e perone della gamba sinistra...

Omar Favaro a processo per botte e minacce all'ex moglie, torna in aula a 25 anni dal massacro di Novi LigureOmar Favaro dovrà affrontare un processo per l’accusa di maltrattamenti ai danni della ex moglie.

Approfondimenti e contenuti su Minacce e botte a moglie e figlio....

Temi più discussi: Ti stacco la testa. Botte e minacce con la neonata in braccio: padre e figlio a processo - FoggiaToday; Botte e minacce di morte alla madre, a 19 anni allontanata da casa; Ti stacco la testa. Botte e minacce con la neonata in braccio, padre e figlio a processo; Botte e minacce per una vita: Sei un diavolo di moglie. Tre anni e mezzo al marito.

Mesi da incubo, botte e minacce di morte: fa arrestare l’ex compagno in strada a Cantù dopo l’ultimo litigioLa ragazza disperata ha chiesto aiuto ad un barista a Vighizzolo: poi in caserma ha raccontato mesi di vessazioni e violenze psicologiche. Costretta a vivere in auto per alcuni giorni. ciaocomo.it

Botte e minacce per una vita: «Sei un diavolo di moglie». Tre anni e mezzo al maritoBotte, minacce e insulti nel corso di oltre 15 anni di relazione. Questa era la realtà che doveva sopportare quotidianamente una donna di origine rumena di 49 anni. Il suo aguzzino era ... ilmessaggero.it

«Discutibile attaccare un Paese se non esistono minacce immediate» A colloquio col cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago di Deborah Castellano Lubov https://www.osservatoreromano.va/it/news/2026-03/quo-053/discutibile-attaccare-un-paes - facebook.com facebook

«Discutibile attaccare un Paese se non esistono minacce immediate» A colloquio col cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago di Deborah Castellano Lubov osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com