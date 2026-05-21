Processo bis d' appello per omicidi Antonio e Luigi Luisi | due assoluzioni
La Corte d'Appello di Bari ha emesso le proprie decisioni nel processo di secondo grado riguardante l'omicidio di un uomo e suo figlio, avvenuto nel quartiere Libertà della città. Sul banco degli imputati sono stati pronunciati due assoluzioni, motivando che gli imputati non hanno commesso il fatto. Contestualmente, sono state confermate tre condanne già emesse in primo grado. La sentenza conclude così un procedimento giudiziario che ha coinvolto più persone e ha attraversato diverse fasi processuali.
Due assoluzioni “per non aver commesso il fatto” e tre conferme di condanne: è quanto ha disposto, la Corte d'Appello di Bari, nell'ambito del processo d'appello bis sull'omicidio di Luigi e Antonio Luisi, rispettivamente padre e figlio, uccisi nel quartiere Libertà di Bari.Il secondo, estraneo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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