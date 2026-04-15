Mafia barcellonese processo d’appello alle battute finali per gli omicidi degli anni ’90

A Messina si è tenuta ieri un'udienza di appello nel procedimento che coinvolge i principali esponenti della mafia di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli imputati sono accusati di aver commesso diversi omicidi nell’area negli anni ’90. La discussione si avvicina alla conclusione, con le parti che presentano le ultime argomentazioni prima della sentenza. La vicenda riguarda fatti che risalgono a circa trent’anni fa e si inserisce in un contesto di lungadialettica giudiziaria.

Si è svolta ieri a Messina una nuova udienza del processo d’appello che vede alla sbarra i capi storici della mafia barcellonese, imputati per una serie di omicidi avvenuti nell’hinterland di Barcellona Pozzo di Gotto negli anni ’90. Un procedimento complesso che si avvia verso la fase conclusiva.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Totti-Roma, il ritorno alle battute finaliSecondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport, é previsto a breve il rientro di Francesco Totti nella Roma. Delizia di Belfiore, lo scavo della struttura alle battute finaliFerrara, 13 aprile 2026 – In seguito a un lungo e impegnativo lavoro, Ferrara accoglie l'iniziativa "Che Delizia Belfiore!", ossia la conclusione del...