Sfida a colpi di logica e problem solving torna la Coppa Ruffini promossa da Unimore

In programma venerdì 6 marzo al Palamadiba. Parteciperanno oltre 180 studenti, divisi in 26 squadre provenienti da diverse province del Nord Italia. In palio l’accesso alle finali nazionali di Cesenatico Venerdì 6 marzo 2026 al Palamadiba torna la Coppa Ruffini, la storica gara di matematica a squadre promossa dal Dipartimento FIM di Unimore. Oltre 180 studenti, divisi in 26 squadre provenienti da diverse province del Nord Italia, si sfideranno a colpi di logica e problem solving. In palio l'accesso alle finali nazionali di Cesenatico organizzate dall'Unione Matematica Italiana. Saranno 26 le squadre partecipanti, per un totale di oltre 180 giovani talenti in gara provenienti dalle province di Modena e Reggio Emilia e, inoltre, da Mantova, Monza, Piacenza, Parma, Carrara e Milano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

