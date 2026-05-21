Princi in Aula | ricordare Marcinelle e i lavoratori

In aula, l’europarlamentare ha preso la parola per proporre l’istituzione di una giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, facendo riferimento alla tragedia di Marcinelle. La richiesta mira a creare un momento di ricordo e sensibilizzazione a livello comunitario, coinvolgendo le istituzioni e la società civile. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela dei lavoratori e sulla memoria delle catastrofi che hanno segnato la storia industriale del continente.

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