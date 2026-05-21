Princi in Aula | ricordare Marcinelle e i lavoratori
In aula, l’europarlamentare ha preso la parola per proporre l’istituzione di una giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, facendo riferimento alla tragedia di Marcinelle. La richiesta mira a creare un momento di ricordo e sensibilizzazione a livello comunitario, coinvolgendo le istituzioni e la società civile. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela dei lavoratori e sulla memoria delle catastrofi che hanno segnato la storia industriale del continente.
L’intervento dell’europarlamentare Giusi Princi per l’istituzione della giornata europea delle vittime del lavoro, in memoria della tragedia di Marcinelle.. In plenaria a Strasburgo, l’europarlamentare calabrese Giusi Princi ha rappresentato il PPE nel dibattito dedicato all’istituzione della giornata delle vittime del lavoro, una ricorrenza che il Parlamento europeo ha scelto di celebrare ogni 8 agosto in memoria della tragedia di Marcinelle. Un intervento intenso, interamente affidato alla forza della parola e alla responsabilità della memoria. Marcinelle non è soltanto il luogo del dolore, è una soglia morale della nostra storia europea.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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