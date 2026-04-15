Ieri in Consiglio comunale a Siena si sono visti nuovamente striscioni e pettorine con la scritta

Siena, 15 aprile 2026 – Striscioni e pettorine con la scritta ’ 299 motivi per non mollare ’ sono ricomparsi ieri in Consiglio comunale. Il motivo? L’interrogazione del gruppo Pd, illustrata da Giulia Mazzarelli, per chiedere notizie sul piano industriale della ’Sviluppo Industriale Siena srl’, il budget della newco, lo stato delle interlocuzioni con eventuali investitori e le indennità di carica per i membri del Cda. A sollevare il plauso dei lavoratori Beko, anche la richiesta di convocare a Palazzo pubblico il presidente della ’Sviluppo Industriale Siena srl’ Domenico Tudini o la stessa Invitalia, per fare il punto della situazione di fronte al Consiglio comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, striscioni e pettorine in aula. ‘Invasione’ pacifica dei lavoratori

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