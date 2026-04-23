All' ex Lavatoio viene inaugurato un nuovo hub | apertura serale dell' aula studio per ragazzi e lavoratori

Da lunedì 27 aprile, all’ex Lavatoio di Russi, in via Godo Vecchia 8, sarà possibile usufruire di un nuovo spazio dedicato allo studio. L’Iki-hub, un’aula aperta anche di sera, sarà disponibile gratuitamente per studenti e lavoratori tutti i lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 20 alle 23. L’iniziativa mira a offrire un luogo di studio accessibile durante le ore serali.

Da lunedì 27 aprile all’ex Lavatoio di Russi in via Godo Vecchia 8 sarà attivo l’Iki-hub, un’aula di studio serale, aperta e accessibile gratuitamente tutti i lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 20 alle 23. Lo spazio sarà interamente dedicato a chi studia, chi lavora da remoto o a chiunque.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Montefredane, un nuovo presidio di salute: inaugurato lo studio della dottoressa Laura CirilloÈ stato inaugurato nel cuore del paese, in Via Roma, il nuovo studio di medicina generale della giovane e preparata Laura Cirillo. Leggi anche: Nuovo hub Amazon e Interporto, uno studio per non ingolfare A14 e strada statale 76 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ex Lavatoio, dall'esterno si potrà vedere la manutenzione delle barche: aggiudicato il bando per il progetto; Giostra, le baracche intorno all’ex lavatoio non ci sono più. Ora si attende Messina Servizi VIDEO; Un nuovo volto per il cuore di Cesenatico: la rinascita dell’Ex Lavatoio; In via delle Mura resta l'ultima baracca da abbattere. All’ex Lavatoio di Russi apre l’Iki-Hub per chi studia di seraDa lunedì 27 aprile all’ex Lavatoio di Russi in via Godo Vecchia 8 sarà attivo l’Iki-Hub, un’aula di studio serale, aperta e accessibile gratuitamente tutti i lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 20 ... ravennawebtv.it All’ex Lavatoio di Russi apre Iki-Hub: aula studio gratuita serale per studenti e lavoratoriDa lunedì 27 aprile l’ex Lavatoio di via Godo Vecchia 8 a Russi ospiterà Iki-Hub, una nuova aula studio serale gratuita aperta tre sere a settimana – ... ravennanotizie.it Ieri sera eravamo sold out. La settimana prossima, lunedì 20 aprile, torna il Green Monday — e arriva qualcuno che non avete ancora incontrato. Giulia [@casalchemica_lab] sarà al Lavatoio con i suoi insaccati vegetali. Giulia viene da una famiglia di autopro - facebook.com facebook