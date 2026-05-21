In questa giornata si registra il primo caldo significativo dell’anno, anche se la Puglia si distingue per un clima diverso. Il vento di maestrale soffia con intensità sulla regione e continuerà a farlo durante tutto il fine settimana. Le temperature più elevate si concentrano in altre zone del paese, mentre sulla Puglia il clima rimane più fresco grazie alla ventilazione. La presenza del vento di maestrale è una caratteristica che influisce sulle condizioni meteorologiche della regione.

🌬️ Predomina il maestrale sulla Puglia, e soffierà deciso per tutto il week-end. Questa forte ventilazione da nord, spinge più a ovest la risalita caldo-umida che interesserà l'Italia nei prossimi giorni. 🌡️ #Temperature massime che non supereranno i 2324 gradi con aria secca e decisamente più fresca di sera. 🌊 #Attenzione al mare, molto agitato l'Adriatico, calmo sotto costa lo Ionio ma decisamente agitato al largo anche lui. 🏖️ L'estate scalda i motori, ma quest'anno sembra voler entrare con calma e in maniera graduale, o almeno si spera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Primo vero caldo: ma non in Puglia

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