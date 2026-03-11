L’Italia ci sta Pichetto Fratin | Avanti con il piano europeo

L’Italia ha deciso di aderire all’impegno di triplicare la capacità nucleare globale, secondo quanto affermato da Pichetto Fratin. Il ministro ha dichiarato che il paese continuerà a sostenere questa strategia in ambito europeo. La decisione è stata comunicata in un contesto in cui si discute di politiche energetiche e di sviluppo di nuove fonti di energia.

Energia Il progetto nuke di Palazzo Chigi: «Entro il 2050 una capacità installata tra 8 e 16 Gw». Legambiente: «Tecnologie non ancora disponibili e costosissime. E poi chi le vorra?» Energia Il progetto nuke di Palazzo Chigi: «Entro il 2050 una capacità installata tra 8 e 16 Gw». Legambiente: «Tecnologie non ancora disponibili e costosissime. E poi chi le vorra?» «L’Italia ha deciso di aderire all’impegno di triplicare la capacità nucleare globale». Ha il tono delle decisioni importanti, l’annuncio del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante il suo intervento al secondo vertice internazionale sul nucleare civile di Parigi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

