primavera dei libri in memoria di paola

A Savignano si tiene questa sera alle 20 un evento dedicato alla memoria di Paola, inserito nella rassegna Primavera dei libri. La manifestazione è organizzata dalla Biblioteca Gastronomica del Rubicone e dalla Libreria The Book Room, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Palazzo Vendemini. La serata si inserisce nel contesto di una serie di appuntamenti culturali promossi durante la primavera, con il coinvolgimento di diverse realtà locali. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle disposizioni in vigore.

A Savignano, tra i volti che compongono la Primavera dei libri, rassegna a cura della Biblioteca Gastronomica del Rubicone e della Libreria The Book Room in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Palazzo Vendemini, questa sera, alle 20.45, ci sarà quello di Paola Sobrero. Il terzo e ultimo appuntamento della Primavera di libri si terrà nei locali della biblioteca comunale di Savignano. Il titolo, ’La Paola a tavola’, vuole essere un omaggio alla compianta Paola Sobrero, direttrice della biblioteca comunale dal 1988 al 2018, scomparsa a 70 anni il 12 marzo 2024. Spiega Sergio Diotti della Biblioteca Gastronomica del Rubicone: "Ci... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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