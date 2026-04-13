Arce Libri di Primavera 2026

A Arce torna anche nel 2026 la rassegna letteraria “Libri di Primavera”. La manifestazione è organizzata dal Comune di Arce, con l’Assessorato alla Cultura e Turismo, in collaborazione con l’Associazione culturale “La Lanterna”. La regione Lazio ha concesso il patrocinio all’evento, che prevede incontri e presentazioni di libri durante la stagione primaverile. La manifestazione si svolge nella città e coinvolge autori e pubblico interessato alla letteratura.