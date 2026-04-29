A Savignano, tanti volti e storie compongono la ’Primavera dei libri’, rassegna a cura di Biblioteca Gastronomica del Rubicone e Libreria The Book Room in collaborazione con il Comune di Savignano e la biblioteca di Palazzo Vendemini. Dal 29 aprile e per tre mercoledì torneranno nei locali della biblioteca comunale di Savignano, gli incontri con gli autori, un circuito locale entrato anche nel programma del nazionale ’Il Maggio dei libri’. La rassegna si aprirà oggi con una proposta in collaborazione con il gruppo di lettura della biblioteca: Wu Ming 2 presenta ‘Mensaleri’, Einaudi, 2025; il secondo incontro mercoledì 6 maggio, ’La Paola a tavola’ sarà un omaggio alla compianta Paola Sobrero, direttrice della biblioteca comunale dal 1988 al 2018.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primavera dei libri. Oggi Wu Ming 2

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Aggiornamenti e dibattiti

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