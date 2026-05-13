Off Campus la nuova serie Prime Video fuori in tutto il mondo

Su Prime Video è arrivata “Off Campus”, una nuova serie disponibile globalmente. La storia si svolge nei corridoi della Briar University, dove si sviluppa una relazione tra la studentessa timida Hannah e un altro personaggio. La serie esplora le dinamiche tra i protagonisti e le sfide quotidiane di un campus universitario. La produzione è disponibile in diversi paesi e può essere guardata su diverse piattaforme.

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Debutta oggi su Prime Video in tutto il mondo la (prima?) stagione di Off Campus, l’adattamento televisivo della celebre saga letteraria firmata da Elle Kennedy. La serie, composta da episodi che promettono di catturare l'essenza dei romanzi bestseller tradotti in oltre 25 lingue, è stata sviluppata per il piccolo schermo da Louisa Levy, che ricopre il ruolo di creatrice, co-showrunner ed executive producer al fianco di Gina Fattore. Prodotta da nomi di rilievo come Wyck Godfrey e Marty Bowen per Temple Hill, la serie punta a diventare il nuovo punto di riferimento per il genere new adult contemporaneo. Alla Briar University tra gli studenti più ammirati e invidiati ci sono i componenti della squadra di hockey su ghiaccio, costantemente circondati di amici e ragazze.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Off Campus, la nuova serie Prime Video fuori in tutto il mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Leggi anche: Off Campus: disponibile il trailer ufficiale della nuova serie Prime OFF CAMPUS | la serie in arrivo dal 13 maggio su Prime VideoLa creatrice Louisa Levy è co-showrunner ed executive producer di Off Campus con Gina Fattore. Temi più discussi: Off Campus, trama e cast serie tv che esce il 13 maggio su Prime Video; Tra romanticismo e partite di hockey, Off Campus riuscirà a replicare la psicosi Heated Rivalry?; A che ora esce Off Campus su Prime Video il 13 maggio 2026; Off Campus, la serie romance dalla saga letteraria omonima di Elle Kennedy. La prima stagione di OFF CAMPUS debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio del 100%. In arrivo domani su Prime Video. x.com Come fanno le aziende a selezionare i candidati per posizioni off-campus (ATS + HR)? reddit Dove vedere Off Campus in streaming: come guardare la serie TVL’attesa per Off Campus è finalmente finita. La nuova serie TV romance tratta dai celebri romanzi di Elle Kennedy debutta ufficialmente in streaming e sono già migliaia i fan che si stanno chiedendo ... daninseries.it Off Campus, trama e cast dela serie romance dalla saga letteraria omonima di Elle KennedyLeggi su Sky TG24 l'articolo Off Campus, trama e cast dela serie romance dalla saga letteraria omonima di Elle Kennedy ... tg24.sky.it