Si intitola Off Campus la serie tv del momento disponibile di Prime Video che promette di conquistare amanti del romance e non. Lo show, tratto dai romanzi di Elle Kennedy, era attesissima e porta sul piccolo schermo tutto il fascino dei romanzi bestseller. La trama di Off Campus. La serie Off Campus racconta le storie dei giocatori di una squadra di hockey su ghiaccio e dei loro amori, fra tradimenti, sentimenti forti e grandi dolori. Nel corso delle puntate scopriremo gli studenti della Briar University, ma soprattutto i segreti di Hannah e Garrett, due personalità forti e opposte. Fra loro scatterà, inattesa, la scintilla. Lui estroverso atleta, lei timida musicista, si troveranno ad affrontare un sentimento inaspettato e travolgente che segnerà anche il loro passaggio alla vita adulta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Off Campus: cast, puntate e trama della serie Prime Video che sta facendo impazzire tutti

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