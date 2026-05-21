Previsioni meteo per Avellino – 22 maggio 2026
Il 22 maggio 2026, ad Avellino, le condizioni meteorologiche prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole che resterà visibile per tutta la giornata. Nessuna precipitazione è segnalata, e le temperature dovrebbero mantenersi stabili durante le ore diurne. Le previsioni indicano che il clima sarà stabile e soleggiato, senza variazioni significative durante le ore centrali. La giornata si svolgerà quindi con condizioni di cielo limpido e assenza di nuvolosità o pioggia.
Ad Avellino il 22 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 26°C, mentre la minima sarà di 12°C.Lo zero termico si attesterà a 3316 metri.I venti soffieranno tesi sia al mattino che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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