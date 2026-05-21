Previsioni meteo per Avellino – 22 maggio 2026

Il 22 maggio 2026, ad Avellino, le condizioni meteorologiche prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole che resterà visibile per tutta la giornata. Nessuna precipitazione è segnalata, e le temperature dovrebbero mantenersi stabili durante le ore diurne. Le previsioni indicano che il clima sarà stabile e soleggiato, senza variazioni significative durante le ore centrali. La giornata si svolgerà quindi con condizioni di cielo limpido e assenza di nuvolosità o pioggia.

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Ad Avellino il 22 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 26°C, mentre la minima sarà di 12°C.Lo zero termico si attesterà a 3316 metri.I venti soffieranno tesi sia al mattino che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why Vesuvius is the Most Dangerous Volcano in the World Sullo stesso argomento Previsioni meteo per Avellino – 22 aprile 2026Ad Avellino, il 22 aprile 2026, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, rasserena in serata, sono previsti 0. Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Meteo, 22-23 maggio con caldo in aumento: primi 30 gradi al NordAnticiclone nord-africano in rinforzo su mezza Europa: si profila una fase con caldo anomalo e temperature da mese di luglio. Le previsioni meteo del 22-23 maggio ... meteo.it Meteo, 23-24 maggio: weekend estivo sull'Italia. La tendenzaLa tendenza meteo per la seconda parte della settimana vedrà protagonista un vaso anticiclone con temperature in rialzo verso valori estivi. meteo.it