Previsioni meteo per Avellino – 22 aprile 2026

Il 22 aprile 2026 ad Avellino prevede un aumento delle nuvole durante la giornata, con deboli piogge nel pomeriggio. La sera il cielo si manterrà più sereno, e sono previsti zero millimetri di precipitazioni complessive. Le temperature si manterranno stabili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La giornata si concluderà con condizioni di cielo più limpido.

Ad Avellino, il 22 aprile 2026, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, rasserena in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vortice depressionario con piogge e neve, poi Pasqua con sole e caldo

Notizie correlate

Previsioni meteo per Avellino – 22 febbraio 2026Ad Avellino il 22 febbraio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.

Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 13 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 12 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 16 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026.

Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana dal 20 al 26 aprile: pioggia in arrivoIl territorio campano sta vivendo, sul fronte meteorologico, una nuova fase di stabilità, associata a temperature più alte del normale. Nel mese di aprile, tuttavia, come ... ilmattino.it

Le previsioni meteo in Campania giorno per giorno: tornano piogge e freddo a metà settimanaDopo un inizio in sordina, fatta eccezione per il transitorio ma significativo raffreddamento avvenuto nella giornata di San Silvestro, la stagione invernale 2025/26 appare intenzionata ad innestare ... ilmattino.it

Ancora piogge e temporali in diverse regioni: le previsioni meteo di martedì 21 aprile -> https://tinyurl.com/2xhncy82 facebook

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: molto nuvoloso o coperto con piogge deboli al mattino e nel pomeriggio precipitazioni anche carattere di rovescio o temporale max 16/18°C Maggiori info arpae.it/it/temi-ambien… x.com