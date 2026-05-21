previdenza complementare ecco come funziona il nuovo portale

Il ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale dedicato alla previdenza complementare, realizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale giovani e Mefop. Il sito fornisce informazioni sulle modalità di adesione, sui contributi e sui benefici previsti. È stato progettato per offrire agli utenti un accesso più semplice e diretto alle risposte riguardanti il sistema previdenziale aggiuntivo. La piattaforma è ora disponibile online e può essere consultata da chiunque voglia approfondire le proprie opzioni in materia.

Il portale della previdenza complementare è ufficialmente online. Il progetto, che è stato realizzato dal ministero del Lavoro con la collaborazione del Consiglio nazionale giovani (Cng) e della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Mefop), era stato presentato a fine marzo, in occasione della prima assemblea plenaria della nuova presidenza di Cng guidata da Edoardo Italia. Il sito è studiato per accompagnare i cittadini nel percorso previdenziale integrativo e per contribuire attivamente alla crescita della consapevolezza finanziaria degli italiani. Come spiega il ministero del Lavoro, il portale costituisce uno spazio digitale che aiuta a comprendere cos’è la previdenza complementare, come funziona e quali opportunità può offrire. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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