Previdenza complementare 2026 | online il nuovo portale del ministero del Lavoro novità su Tfr e fondi pensione

È stato attivato un nuovo portale online dal ministero del Lavoro dedicato alla previdenza complementare, con aggiornamenti relativi al Tfr e ai fondi pensione. Il sito mira a fornire informazioni e strumenti utili per aiutare i cittadini a orientarsi nel percorso previdenziale integrativo. Sono presenti sezioni dedicate alle diverse forme di previdenza complementare, con dettagli sui vari fondi e sulle modalità di adesione. L’obiettivo è facilitare la comprensione delle opportunità offerte dal sistema previdenziale integrativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È attivo il portale della previdenza complementare realizzato dal ministero del Lavoro, con la collaborazione del Consiglio nazionale giovani e Mefop per accompagnare i cittadini nel percorso previdenziale integrativo. Come è noto la Legge di Bilancio 2026 ha previsto per i neoassunti un meccanismo di silenzio-assenso a partire dal prossimo 1° luglio per il conferimento del TFR ai fondi pensione al 60° giorno dall’assunzione, con un innalzamento del limite massimo annuo della deducibilità fiscale dei contributi versati a 5.300 euro, oltre all’introduzione di una maggiore flessibilità nella liquidabilità in capitale delle somme versate. Il portale della previdenza complementare è disponibile sul sito del ministero. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Previdenza complementare 2026: online il nuovo portale del ministero del Lavoro, novità su Tfr e fondi pensione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PENSIONI 2026: APRILE PORTA 40€ IN PIÙ NON TUTTI LI VEDRANNO Sullo stesso argomento Fondi pensione e Tfr, guida alle nuove regole 2026: online il portale del ministero(Adnkronos) – Cos’è la previdenza complementare? Quali sono le norme che la regolano? Come si accede? A queste domande, e a molte altre, risponde il... Previdenza: online il nuovo portale per gestire fondi e TFR? Punti chiave Come si accede alle guide pratiche per gestire il proprio TFR? Quali strumenti multimediali aiutano a capire meglio i fondi pensione?...