Roma e Salute | l’impegno del Club per l’8 marzo tra visite gratuite e prevenzione

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Club Roma per la Salute organizza un evento dedicato alla prevenzione e alla cura. La giornata prevede visite gratuite e iniziative informative rivolte alle donne. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema della salute femminile attraverso un programma di attività che coinvolge professionisti e cittadini. L’evento si svolge in diverse strutture della città.

La AS Roma celebra la Festa della Donna con una rete di prevenzione gratuita: visite, screening e consulenze in tutta la Capitale dal 6 all'8 marzo. Come ogni anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Roma scende in campo con una formazione speciale. La società giallorossa continua a rinnovare il proprio impegno sociale. Lo fa promuovendo l'assistenza sanitaria gratuita rivolta alle donne della Capitale. Dalla collaborazione con ASL Roma 1, 2 e 3 e con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico l'iniziativa metterà a disposizione visite mediche.

