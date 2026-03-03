Roma e Salute | l’impegno del Club per l’8 marzo tra visite gratuite e prevenzione

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Club Roma per la Salute organizza un evento dedicato alla prevenzione e alla cura. La giornata prevede visite gratuite e iniziative informative rivolte alle donne. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema della salute femminile attraverso un programma di attività che coinvolge professionisti e cittadini. L’evento si svolge in diverse strutture della città.

Come ogni anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Roma scende in campo con una formazione speciale. La società giallorossa continua a rinnovare il proprio impegno sociale. Lo fa promuovendo l'assistenza sanitaria gratuita rivolta alle donne della Capitale. Dalla collaborazione con ASL Roma 1, 2 e 3 e con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico l'iniziativa metterà a disposizione visite mediche.

