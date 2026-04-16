Le regole dello spaccio di Manuel il ' Matto' Multe a chi sbaglia premi a chi vende di più e chi ha debiti viene sbriciolato

In diverse zone della città, tra il Trullo, Monte Cucco, il Corviale e Donna Olimpia, operava un'organizzazione di spaccio di droga guidata da un individuo conosciuto come 'Il Matto' o 'il Principale'. La rete si strutturava con regole precise, premi per chi vendeva di più e sanzioni per chi commetteva errori. Chi aveva debiti con l'organizzazione si trovava a dover affrontare conseguenze severe.

Non chiamatela solo piazza di spaccio. Quella che Manuel Severa, per tutti 'Il Matto' o il 'Principale', aveva messo in piedi tra le strade del Trullo e i complessi popolari di Monte Cucco, ma anche al Corviale e a Donna Olimpia, era una banda di narcotraffico dotata di un organigramma ferreo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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