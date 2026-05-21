Foggia blindata per il Festival del Nerd | scattano divieti e regole ferree multe fino a 500 euro

Foggia si prepara alla decima edizione del Festival del Nerd, in programma dal 22 al 24 maggio nel centro cittadino. La manifestazione, dedicata a cosplay, gaming, anime e manga, prevede misure di sicurezza rigorose e divieti specifici per garantire l’ordine durante le tre giornate. Le autorità hanno annunciato sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro in caso di infrazioni alle regole stabilite per l’evento. La città si sta organizzando per accogliere i partecipanti in un’atmosfera controllata e sicura.

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