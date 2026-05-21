Accessi abusivi ai dati Inps Ex dipendente a giudizio anche alla Corte dei Conti

Un ex dipendente dell’Inps si trova ora a dover rispondere di aver effettuato più di ottocento accessi non autorizzati ai dati della banca dati dell’ente. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche giornalisti e politici, secondo quanto emerge dalle indagini. La vicenda ha portato all’avvio di un procedimento giudiziario e anche a un procedimento presso la Corte dei Conti. La situazione solleva questioni sulla sicurezza e sulla tutela delle informazioni sensibili conservate dall’Inps.

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