Accessi abusivi ai dati Inps Ex dipendente a giudizio anche alla Corte dei Conti
Un ex dipendente dell’Inps si trova ora a dover rispondere di aver effettuato più di ottocento accessi non autorizzati ai dati della banca dati dell’ente. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche giornalisti e politici, secondo quanto emerge dalle indagini. La vicenda ha portato all’avvio di un procedimento giudiziario e anche a un procedimento presso la Corte dei Conti. La situazione solleva questioni sulla sicurezza e sulla tutela delle informazioni sensibili conservate dall’Inps.
Ottocento e oltre accessi abusivi alla banca dati di dirigenti dell’ Inps, ma anche giornalisti e politici. Accessi non motivati da ragioni di servizio, avvenuti durante l’orario di lavoro e, secondo l’accusa, in violazione del contratto. Con questa accusa un ex dipendente della sede di Perugia dell’Istituto di previdenza, si trova a processo davanti alla Corte dei Conti. Ieri l’udienza nel corso della quale la Procura contabile ha chiesto all’imputato un risarcimento di circa 7.400 euro. Gli episodi contestati risalirebbero tra gennaio e maggio 2017, quando venne avviata un’indagine interna dopo la denuncia da parte di alcuni dipendenti della direzione generale che lamentavano di aver ricevuto lettere intimidatorie che arrivavano a minacciarli di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vip spiati con accessi abusivi alle banche dati. Decine di arresti
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