Pillola di Empatia N1 | Questa è la mia storia Forse no | è la performance teatrale

Al via la nuova edizione di Empatica Festival di MondoDonna, un evento che combina spettacoli, mostre e momenti di approfondimento culturale. La rassegna, intitolata “Pillole di Empatia”, presenta una serie di performance teatrali e incontri dedicati a temi attuali, con l’obiettivo di stimolare il confronto tra il pubblico e le tematiche trattate. L’iniziativa proseguirà fino all’evento principale, offrendo spazi di ascolto e riflessione.

Pillole colorate, emozioni, storie e confronto su temi quantomai attuali. Ritorna Empatica Festival di MondoDonna in versione “Pillole di Empatia”: una serie di spettacoli, momenti culturali di approfondimento e riflessione, mostre e performance, che accompagneranno il pubblico fino all’evento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it House of the Dragon, George R.R. Martin sbotta: “Questa non è più la mia storia”Dietro le quinte di House of the Dragon non si è consumato uno scontro tra fazioni immaginarie, ma una frattura reale e profonda tra l’autore del... “Solo donne”, la performance del laboratorio teatrale del Russell-NewtonIl progetto laboratoriale, nato da circa dieci anni come attività di “Alternanza Scuola Lavoro”, prevede l'avvicinamento all'arte scenica degli... Azienda sanitaria USA lancia pillola dimagrante che Novo Nordisk definisce copia non testataQuesto testo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e originariamente pubblicato in inglese. La società USA di telemedicina lancia pillola dimagrante composta a 41 €, criticata da ... it.euronews.com Farmaci dimagranti, nuova pillola promette un maggiore calo di pesoMilano, 26 feb. (Adnkronos Salute) - E' una nuova pillola dimagrante della famiglia dei popolari agonisti Glp-1, si chiama orforglipron e un nuovo studio clinico controllato randomizzato di fase 3, ... notizie.tiscali.it