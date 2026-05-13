Fino all' ultimo bagliore | la presentazione del libro di Leonardo Rossiello Ramírez
Venerdì 15 maggio alle 18:30 si terrà la presentazione del libro “Fino all’ultimo bagliore” di Leonardo Rossiello Ramírez. L’evento si svolgerà nel saloncino CGIL di via F. ed è organizzato dall’associazione Memoria in Movimento, dall’Auser Campania e dal Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano di Salerno”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle tre realtà, che leggeranno anche alcuni brani dell’opera.
L'associazione Memoria in Movimento, l'Auser Campania e Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano di Salerno” venerdi 15 maggio alle 18,30 presso il saloncino CGIL, via F. Manzo 64 1° piano, presentano il libro di Leonardo Rossiello Ramírez, edito da Galzerano editore,“FINO ALL’ULTIMO.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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