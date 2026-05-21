Presentazione del volume ' Le repubbliche marinare'
Sabato 23 maggio alle 17, presso il museo delle navi antiche di Pisa, si terrà la presentazione di un volume dedicato alle repubbliche marinare. L'evento fa parte delle iniziative promosse dal Comune di Pisa in vista della 71ª regata delle Antiche repubbliche marinare, in programma il 2 giugno. L'incontro fa parte del calendario del 'Maggio dei libri' e mira a offrire un approfondimento sulla storia e le caratteristiche di queste antiche repubbliche marittime italiane.
Nell'ambito degli eventi organizzati dal Comune di Pisa 'Aspettando la 71ª regata delle Antiche repubbliche marinare', che si terrà martedì 2 giugno a Pisa, e all'interno del programma del 'Maggio dei libri', sabato 23 maggio alle ore 17, al museo delle navi antiche di Pisa, si terrà la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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