Amalfi concluse le riprese della serie Rai Kids sulle Repubbliche Marinare
La troupe di Rai Kids ha ultimato in questi giorni ad Amalfi le riprese del programma "Alla scoperta delle Antiche Repubbliche Marinare". Nel corso di due giornate di lavorazione, la produzione ha impiegato giovani attori del posto per illustrare alle nuove generazioni il patrimonio storico.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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