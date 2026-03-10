Effetto Venezia la kermesse dal 29 luglio al 2 agosto | l' edizione 2026 dedicata alle nuove generazioni

La 41esima edizione di Effetto Venezia si svolgerà dal 29 luglio al 2 agosto 2026. La manifestazione, dedicata alle nuove generazioni, sarà guidata per il terzo anno consecutivo dalla direttrice artistica Grazia Di Michele. L'evento si svolge in un periodo estivo e coinvolge artisti e pubblico in diverse location del centro storico. La kermesse prevede spettacoli, musica e iniziative culturali.

Tra gli ospiti ci sarà la mamma di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo che che si tolse la vita il 20 novembre 2012 a 15 anni La 41esima edizione di Effetto Venezia si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, sotto la direzione artistica di Grazia Di Michele al suo terzo anno consecutivo alla guida della kermesse. Il tema di quest'anno sarà: "Futuro prossimo idee e storie delle nuove generazioni". La manifestazione quindi sarà interamente dedicata al mondo giovanile, che sarà protagonista del racconto. L'obiettivo anche quello di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisca arte e confronti tematici. Gli artisti... 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Gatteo, al via la rassegna "Magmatica" dedicata alle nuove generazioni: primo appuntamento con Adrian FartadeDa martedì 20 gennaio, alla Biblioteca Ceccarelli di Gatteo aprono le prenotazioni per “In genere capirsi per capirci” con Adrian Fartade, primo... Leggi anche: Leggenda festival, nona edizione. Dal 21 al 24 maggio 2026 “Luci“ il tema della kermesse Tutti gli aggiornamenti su Effetto Venezia Argomenti discussi: 'Futuro prossimo' è il tema di Effetto Venezia 2026 che guarda alla generazione Z; Futuro prossimo è il tema di Effetto Venezia 2026 che guarda alla generazione Z.