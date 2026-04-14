A Rende la VII edizione del Premio Danza Calabria Tina Adamo

A Rende si svolge la settima edizione del Premio Danza Calabria “Tina Adamo”, un evento dedicato alla danza che si terrà il 9 e 10 maggio 2026 presso il Teatro TAU dell’Università della Calabria. La manifestazione si svolge negli spazi del teatro e coinvolge artisti e appassionati del settore. La rassegna rappresenta un’occasione per mettere in luce le produzioni e i talenti calabresi nel campo della danza.

La Calabria torna a raccontarsi attraverso la danza con la VII edizione del Premio Danza Calabria “Tina Adamo”, in programma il 9 e 10 maggio 2026 negli spazi del Teatro TAU dell’ Università della Calabria, a Rende. Un appuntamento che negli anni ha consolidato la propria presenza nel panorama coreutico nazionale, diventando un punto di riferimento per scuole, coreografi e giovani interpreti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione è dedicata alla memoria della Maestra Tina Adamo, figura centrale per la formazione della danza in Calabria, ricordata per il suo impegno educativo e per il legame profondo costruito con i suoi allievi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Rende la VII edizione del Premio Danza Calabria “Tina Adamo” "Donne che fanno la differenza": a Montecorvino Rovella la quinta edizione del "premio Tina Bassi Romano"Nel corso della serata verranno premiate quattro donne che, attraverso percorsi differenti, si sono distinti nei loro ambiti di competenza Domenica 8... È online il bando della XVII edizione del premio internazionale Prospettiva Danza Teatro 2026Al via l’edizione 2026 del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, ideato e diretto da Laura Pulin nell’ambito della rassegna padovana...