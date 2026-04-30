La cura diventa cultura | cinque premiate per l' ottava edizione del premio Sorellanza

Nell’ottava edizione del Premio Sorellanza, cinque donne sono state riconosciute per il loro contributo nel promuovere la cultura, l’identità e la responsabilità sociale. L’evento, che si tiene ogni due anni, si distingue nel panorama italiano come un progetto dedicato alla valorizzazione femminile e alla consapevolezza emotiva. La cerimonia si è svolta in una location pubblica, con la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo culturale e sociale.

Un percorso che unisce memoria, identità e responsabilità sociale. Il Premio Sorellanza torna nel 2026 con la sua VIII edizione, confermandosi come uno dei progetti culturali più riconoscibili nel panorama italiano dedicati alla valorizzazione femminile, alla consapevolezza emotiva e alla.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Cultura: in Campidoglio a Roma la serata finale dell’80ma edizione del premio StregaIl premio Strega celebra i suoi 80 anni e, per la prima volta nella sua storia, la serata finale si svolgerà in piazza del Campidoglio a Roma, il... Roma celebra il Premio Caravella Tricolore: 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civileRoma celebra il “Premio Caravella Tricolore” con una serata di riconoscimenti e messaggi politici in occasione del Natale della Capitale. Panoramica sull’argomento La cura diventa cultura: 5 premiati per il Premio sorellanzaUn percorso che unisce memoria, identità e responsabilità sociale. Il Premio Sorellanza torna nel 2026 con la sua VIII edizione, confermandosi come uno dei ... napolivillage.com Premio Sorellanza 2026: cinque donne premiate tra cultura, impegno e memoriaNOLA - Un percorso che intreccia memoria, identità e responsabilità sociale. Torna nel 2026, con la sua ottava edizione, il Premio Sorellanza, un progetto Premio Sorellanza 2026: cinque donne premiate ... marigliano.net