Premio De Luca Lipari nel segno di Chiesa

Il Premio De Luca Lipari ha visto protagonista quest'anno Enrico Chiesa, che ha partecipato all'evento sottolineando il suo affetto per Siena. L'ex calciatore ha dichiarato di tornare spesso in città, definendola un ricordo speciale. La sua presenza ha suscitato interesse tra i presenti, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera informale, con Chiesa che ha condiviso alcuni aneddoti legati alla sua esperienza e al legame con Siena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui