Premio De Luca Lipari nel segno di Chiesa
Il Premio De Luca Lipari ha visto protagonista quest'anno Enrico Chiesa, che ha partecipato all'evento sottolineando il suo affetto per Siena. L'ex calciatore ha dichiarato di tornare spesso in città, definendola un ricordo speciale. La sua presenza ha suscitato interesse tra i presenti, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera informale, con Chiesa che ha condiviso alcuni aneddoti legati alla sua esperienza e al legame con Siena.
"È sempre bello tornare: viviamo sempre di ricordi e per me Siena è un ricordo speciale": il legame tra Enrico Chiesa e Siena non si è mai spezzato. Anche grazie a Lorenzo Rosso e al Club che porta il suo nome. "Sono stati cinque anni splendidi – dice Re Enrico – in cui ogni salvezza è stato uno scudetto. Ho conosciuto tantissime persone alle quali mi lega ancora un grande affetto. Tante facce di allora non ci sono più, ma sono sempre con noi. Paolo De Luca è stato un grande presidente, di quelli che non ci sono più, una persona meravigliosa, un padre per noi giocatori; ha dato tanto a Siena. Ricordo con piacere anche Eugenio Conte, un’altra bella persona, un grande amico, che manca a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Modena - Spezia 3-0 | Nuova gioia al "Braglia" nel segno di De Luca, gialli a +10 sul nono postoGialli travolgenti, coraggiosi e di nuovo vincenti tra le mura amiche dopo un mese.
Leggi anche: Premio 'Spes 2026' a Zampetti, De Luca: "Incarna i valori della Repubblica in tempi difficili"
Puntata speciale di Al Club con la Robur. Stasera alle ore 21 su Canale 3 Toscana andranno in onda le interviste ai vincitori del Premio Paolo De Luca 2026, andato in scena ieri ai Fedelissimi e promosso dal Siena Club Enrico Chiesa e Il Bianconero. Prota facebook
Premio De Luca Lipari nel segno di ChiesaIl capocannoniere della Robur: Venire a Siena è stata la scelta giusta. Re Enrico: Cinque salvezze in A, ognuna come uno scudetto ... sport.quotidiano.net
Tante iniziative. Domani la consegna del Premio ’Paolo De Luca’Mentre l’attività sportiva sta volgendo al termine, con la Robur impegnata negli ultimi allenamenti stagionali, partirà questa settimana, un ... msn.com